В Грузии протестировали собственные БПЛА
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с руководством Минобороны принял участие в запуске первых тестовых беспилотных летательных аппаратов, произведенных совместно с польской стороной.
Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.
«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присутствовал на тестовом полете беспилотных летательных аппаратов, произведенных на грузино-польском предприятии. Боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты успешно осуществили тестовый полет», - говорится в сообщении.
Тестовые полеты выполнили дрон-камикадзе Warmate и разведывательный дрон FlyEye.
Warmate - барражирующий летательный аппарат, обладающий высокой эффективностью и точностью уничтожения цели. Он может нести разные боеголовки.
FlyEye может выполнять разведывательные задачи при сложных метеорологических условиях, а также во время радиоэлектронной атаки. Дрон получает данные, анализирует их, а затем передает на землю в режиме реального времени.
По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, массовое производство указанных БПЛА планируется начать с апреля.