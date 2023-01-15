Акция протеста на дороге Лачин – Ханкенди: требования экологов непоколебимы фото
Акция протеста, организованная азербайджанскими волонтерами и экологами на дороге Лачин - Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках Гызылбулаг и Демирли, продолжается уже 47-й день.
Несмотря на морозную погоду, наблюдается активность участников акции.
Утром активисты исполнили государственный гимн Азербайджана.
Участники акции держат в руках плакаты с требованием прекращения незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений полезных ископаемых в Карабахе и скандируют лозунги на русском и английском языках: «Азербайджан не дремлет, защищает свое богатство!», «Стоп экоцид!»