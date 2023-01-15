Генпрокурор о числе погибших от разрывов мин после Отечественной войны
После 10 ноября 2020 года, когда Азербайджан, Армения и Россия подписали Трехстороннее заявление, в результате разрывов мин и боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана погибли 46 человек, 233 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом на расширенном заседании Генеральной прокуратуры Азербайджана сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев.
В заседании принимает участие руководство центрального аппарата Генпрокуратуры, военной прокуратуры республики, военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики и прокуратуры города Баку, районные (городские) и территориальные военные прокуроры.