Генпрокурор о числе погибших от разрывов мин после Отечественной войны

После 10 ноября 2020 года, когда Азербайджан, Армения и Россия подписали Трехстороннее заявление, в результате разрывов мин и боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана погибли 46 человек, 233 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на расширенном заседании Генеральной прокуратуры Азербайджана сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев.