Сжегший Коран радикал выдвинул Эрдогану ультиматум

«Осуществление новых экстремистских акций зависит от самого президента Эрдогана, который не хочет пускать Швецию в НАТО», - цитирует слова Палудана газета.

Он утверждает, что как только Турция даст добро Швеции на вступление в НАТО, он «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством».

21 января Палудан у турецкого посольства в Стокгольме произнес речь, осуждающую ислам, а затем сжег Коран. Эта акция вызвала недовольство в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией.