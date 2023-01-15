Россия шокирована вооруженным нападением на посольство Азербайджана

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» - написала Захарова в Telegram-канале.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено 27 января около 8:30 по бакинскому времени. Согласно сообщению МИД Азербайджана, нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны.

Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время идет расследование этого нападения.