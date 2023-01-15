Турция осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.
Как сообщают турецкие СМИ, глава МИД выразил соболезнования Байрамову.
Чавушоглу осудил нападение на диппредставительство. Он назвал его вероломным.
Глава МИД заверил, что Турция находится рядом с Азербайджаном.
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