Турция осудила нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщают турецкие СМИ, глава МИД выразил соболезнования Байрамову.

Чавушоглу осудил нападение на диппредставительство. Он назвал его вероломным. 

Глава МИД заверил, что Турция находится рядом с Азербайджаном.