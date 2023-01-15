Челик: Нет препятствий для выдвижения кандидатуры Эрдогана на выборах

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил об отсутствии каких-либо препятствий для нового выдвижения кандидатуры Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Нет никаких препятствий для повторного выдвижения кандидатуры нашего президента. Это даже не является предметом каких-либо дебатов. И такие дискуссии (о невозможности выдвижения – ред.) основываются не на какой-то законной базе, а на стремлении незаконными средствами дать направление политике, с чем мы уже сталкивались в прошлом», - отметил Челик.