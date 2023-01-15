Южная Корея разработает план объединения с КНДР

Министерство объединения Республики Корея планирует разработать после консультаций с экспертами новый средне- и долгосрочный план воссоединения с КНДР и опубликовать его в течение 2023 года, сообщили в ведомстве.

Министерство объединения представило доклад с целями на 2023 год, в нем были сформулированы семь основных задач. В частности, власти планируют разработать план воссоединения двух государств Корейского полуострова с предварительным названием «Новая инициатива будущего по объединению».

«В первой половине года мы выслушаем мнения общественности и экспертов, планируем в течение года опубликовать инициативу», - сказано в докладе.