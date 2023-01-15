Южная Корея разработает план объединения с КНДР
Министерство объединения Республики Корея планирует разработать после консультаций с экспертами новый средне- и долгосрочный план воссоединения с КНДР и опубликовать его в течение 2023 года, сообщили в ведомстве.
Министерство объединения представило доклад с целями на 2023 год, в нем были сформулированы семь основных задач. В частности, власти планируют разработать план воссоединения двух государств Корейского полуострова с предварительным названием «Новая инициатива будущего по объединению».
«В первой половине года мы выслушаем мнения общественности и экспертов, планируем в течение года опубликовать инициативу», - сказано в докладе.
Южнокорейские власти подчеркнули, что план будет основываться на универсальных ценностях, таких как свобода, права человека, открытость и коммуникация, а его замысел будет направлен на мирное, демократическое объединение.
Помимо этого, в числе семи задач значится содействие нормализации отношений Юга и Севера.
«Для прорыва в ныне зашедших в тупик межкорейских отношений мы будем стремиться к прямым и косвенным контактам с Севером через общественные и международные организации», - проинформировали в министерстве.
Среди оставшихся направлений работы - продвижение «смелой инициативы» администрации президента Юн Сок Ёля, формирование правильного взгляда на объединение среди южнокорейцев, реформа системы поддержки перебежчиков, улучшение ситуации с правами человека в КНДР, укрепление потенциала и фундамента для объединения. В частности, чиновники указали, что планируют разрешить ознакомление с северокорейской газетой «Нодон синмун» в специальных центрах.
Министр объединения Квон Ён Се заметил, что его ведомство должно быть готово привнести изменения и создать «денуклеаризованный, мирный и процветающий Корейский полуостров», несмотря на то, что «в прошлом году в межкорейских отношениях было много трудностей и они, как ожидается, продолжатся в этом году».