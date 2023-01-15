Пентагон: США будут поставлять Abrams, пока Путин не закончит войну

США готовы в долгосрочной перспективе обеспечивать Украину танками Abrams и другим вооружением. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх.

На вопрос журналистов о том, что подразумевается под «долгосрочными перспективами», Сингх заявила, что они заключаются в том, что никто не знает сроков завершения войны.

«Война может закончиться завтра, если Владимир Путин примет такое решение. Но не похоже, что он собирается принимать такое решение. Так что это работа может продолжаться до конца года. Она может продолжаться много лет. Поэтому предоставление этих Abrams через пакет USAID демонстрирует долгосрочную приверженность Украине», – заявила Сингх.