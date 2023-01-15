Кыргызстан и Узбекистан завершили делимитацию границы

Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуру делимитации общего участка государственной границы.

Об этом заявил в Бишкеке после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Поставлена точка в пограничных вопросах», - сказал он после подписания соответствующего соглашения.

По словам Жапарова, это «сыграет ключевую роль в развитии братских отношений» между двумя странами и «будет способствовать стабильности и безопасности в Центральной Азии».