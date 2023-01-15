Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора одной из ведущих мировых финансовых компаний Brookfield Asset Management Брюса Флэтта, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

На встрече Флэтт подчеркнул, что достижения Азербайджана вызывают большой интерес и увиденные им в Баку процессы развития производят глубокое впечатление.

Отметив расширение успешного сотрудничества компании Brookfield Asset Management с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР), гость заявил, что возглавляемая им компания гордится связями с ГНФАР, который осуществляет деятельность на профессиональном уровне.

Подчеркнув также, что успехи Азербайджана являются большим достижением нашей страны, он передал поздравления в связи с этим.

Выразив удовлетворение успешным сотрудничеством ГНФАР с одним из ведущих финансовых институтов мира – Brookfield Asset Management, президент Алиев сказал, что имеется хороший потенциал для расширения связей. Подчеркнув, что деятельность фонда постоянно расширяется, глава государства отметил, что активы фонда росли даже в самые трудные времена, в том числе в период пандемии, финансовых кризисов и падения цен на нефть.

На встрече также состоялся обмен мнениями о потенциале «зеленой энергии» Азербайджана и возможностях превращения нашей страны в энергетический хаб в регионе.

Отметим, что одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Brookfield Asset Management, главный офис которой находится в Канаде, была основана в 1899 году, общая стоимость управляемых ею средств составляет $750 млрд.

*** 12:09

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора одной из ведущих мировых финансовых компаний Brookfield Asset Management Брюса Флэтта.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.