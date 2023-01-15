Посол Азербайджана во Франции обратилась к Ирану
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева обратилась к Ирану в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
«На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Были убиты и ранены сотрудники службы безопасности посольства. Мы решительно осуждаем любые нападения на дипломатические представительства и призываем Иран соблюдать Венскую конвенцию», - написала Абдуллаева в Twitter.
❗️Attaque armée déplorable contre l'Ambassade d'#Azerbaïdjan en #Iran. Le personnel de sécurité a été tué. Nous condamnons fermement toute attaque contre des missions diplomatiques & appelons à la mise en œuvre de la Convention de Vienne par le pays hôte.https://t.co/uWyZnmtBcW— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) January 27, 2023
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено 27 января около 8:30 по бакинскому времени. Согласно сообщению МИД Азербайджана, нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны.
Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время идет расследование.