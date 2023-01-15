Посол Азербайджана во Франции обратилась к Ирану

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева обратилась к Ирану в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

«На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение. Были убиты и ранены сотрудники службы безопасности посольства. Мы решительно осуждаем любые нападения на дипломатические представительства и призываем Иран соблюдать Венскую конвенцию», - написала Абдуллаева в Twitter.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране было совершено 27 января около 8:30 по бакинскому времени. Согласно сообщению МИД Азербайджана, нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны.

Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время идет расследование.