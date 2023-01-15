Видео момента нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Распространилась видеозапись момента нападения на посольство Азербайджана в Иране.

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, был убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.