В России рассчитывают, что напавших на посольство Азербайджана привлекут к ответственности

Министерство иностранных дел России прокомментировало факт вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране.

«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооруженный автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что «произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».