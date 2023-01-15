Посольство Азербайджана в Москве соболезнует семье убитого Орхана Аскерова

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы и коллектив посольства выражают соболезнования семье и родным Орхана Аскерова, погибшего в результате вероломного нападения на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

В сообщении отмечается, что Орхан Аскеров в свое время работал в дипмиссии Азербайджана в Москве.

«Желаем скорейшего выздоровления раненым сотрудникам охраны посольства. Верим, что организаторы и совершивший это варварское нападение понесут заслуженное наказание», - говорится в сообщении.