Посол Франции соболезнует семье убитого Орхана Аскерова

Глубоко опечалена терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране, написала посол Франции в Азербайджане Анн Буайон на своей странице в твиттере.

«От имени посольства выражаю глубокие соболезнования работающим в Министерстве иностранных дел Азербайджана дипломатам и семье охранника Орхана Аскерова, погибшего в результате вооруженного нападения», - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 08:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.