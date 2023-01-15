Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего соотечественника, старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего во время террористического акта, совершенного сегодня против нашего посольства в Тегеране. Да упокоит Аллах его душу! Молюсь за скорейшее исцеление раненых. Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!» - написала она.