Реза Талеби в интервью haqqin.az: «Автоматы Калашникова в иранских магазинах не продают…»

Записал: Ага Гасымлы, собкор 14:42

Нападение на азербайджанское посольство в Тегеране является, в сущности, террористическим актом, который в случае выявления причастности властей Ирана грозит Исламской Республике тяжелыми политическими последствиями. Об этом сказал haqqin.az иранский политолог Реза Талеби, комментируя произошедшее в пятницу, 27 января, нападение на посольство, совершенное гражданином Ирана Ясином Хосейнзаде. Напомним, в результате этого инцидента был убит начальник службы охраны посольства, еще двое охранников получили ранения.

Политолог считает смехотворной версию иранской полиции о том, что действия нападавшего были мотивированы семейными проблемами: «Автомат Калашникова в тегеранских магазинах не продают, и очень непросто вооруженному человеку пройти к азербайджанскому посольству в тегеранском районе Дарус, где расположены другие дипломатические миссии и правительственные учреждения. Обеспечению безопасности этого района города власти уделяют большое внимание. Также вызывает вопросы тот факт, что вооруженный террорист спокойно прошел через иранскую охрану посольства. Как так вышло, что никто из стражей иранской полиции не остановил его еще на входе?» Реза Талеби полагает, что если подтвердится причастность к происшествию иранских властей, это обернется грандиозным скандалом на международном уровне. Такой поворот событий будет означать, что Иран нарушил все имеющиеся международные нормы и конвенции. У Ирана и без того сложилась репутация страны, которая на государственном уровне поощряет нападения на дипломатические представительства. Так, за время существования Исламской Республики нападениям подвергались посольства Египта, США, Саудовской Аравии и Великобритании. «Отношения Тегерана с Азербайджаном сейчас довольно напряженные, особенно в вопросе о Зангезурском коридоре. При этом для Ирана любой военный конфликт с Азербайджаном очень опасен, так как азербайджанское население Исламской Республики будет солидарно со своими братьями в Азербайджане. Думаю, что власти Ирана это хорошо понимают», – отметил Талеби.