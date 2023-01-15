В ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, в Агдамском районе обнаружены установленные противником самодельные взрывные устройства большой разрушительной силы, сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, под земляными насыпями на обочине дороги была выявлена установка 240-миллиметровой турбореактивной ракеты 9M24F и более тридцати 120-миллиметровых минометных снарядов, соединенных между собой. Каждый боеприпас содержит более 3 кг взрывчатого вещества и нацелен на массовое поражение людей и техники.

В агентстве сообщили, что операции по разминированию продолжаются. Установка этих взрывных устройств, мин-ловушек является доказательством террора противника, нацеленного на гражданское население.