Подписан меморандум между ОАО «Азерлотерея» и UNEC фото
25 января состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между организатором азербайджанской государственной лотереи и оператором спортивных ставок ОАО «Азерлотерея» и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).
В мероприятии, организованном в UNEC, приняли участие ректор профессор Адалат Мурадов, председатель Совета директоров ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу, руководители соответствующих структур университета и представители «Азерлотерея».
Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов выразил уверенность, что сотрудничество с «Азерлотереей», занимающей важное место в развитии ненефтяного сектора в экономике страны, будет успешным для обеих сторон, и что это взаимодействие внесет значимый вклад как в развитие страны, так и всего тюркского мира. Ректор отметил, что UNEC придает особое значение сотрудничеству с реальным сектором, подчеркнул его важность для знакомства студентов с реальным миром бизнеса, расширения их карьерных возможностей, а также совершенствования практических навыков преподавателей.
Председатель Совета директоров ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу в своем выступлении подчеркнул, что совместная деятельность имеет большое значение для подготовки квалифицированных кадров, играющих решающую роль в развитии бизнес-среды в стране, создания благоприятных возможностей для исследования научно-практических основ успешных методологий управления: «В рамках проектов по корпоративной социальной ответственности «Азерлотерея» уделяет особое место образованию. С этой точки зрения для нас очень важно сотрудничество с UNEC. Мы, как «Азерлотерея», откроем для педагогов и студентов Экономического университета все наши ресурсы и платформы для исследования научно-методической основы нашего подхода к «ноу-хау» и формированию «кейс-методов». Одним из важных результатов этого сотрудничества станет сочетание практических бизнес-решений с научными подходами».
З.Реисоглу отметил, что в обмене опытом, связанным с возможностями на рынке азартных игр и цифровых технологий, между высококвалифицированными сотрудниками «Азерлотереи», а также специалистами партнерской компании Scientific Games, которая является ведущим поставщиком азартных игр в Европе и мире, смогут воспользоваться также педагоги и студенты UNEC.
После выступлений председатель Совета директоров ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу и ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов подписали меморандум.
Согласно документу, планируется реализация совместных проектов между сторонами, создание возможностей прохождения стажировок для студентов, обеспечение профессиональной подготовки сотрудников «Азерлотерея», организация тренингов для повышения практических знаний преподавателей, а также сотрудничество в других областях.