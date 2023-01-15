Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов выразил уверенность, что сотрудничество с «Азерлотереей», занимающей важное место в развитии ненефтяного сектора в экономике страны, будет успешным для обеих сторон, и что это взаимодействие внесет значимый вклад как в развитие страны, так и всего тюркского мира. Ректор отметил, что UNEC придает особое значение сотрудничеству с реальным сектором, подчеркнул его важность для знакомства студентов с реальным миром бизнеса, расширения их карьерных возможностей, а также совершенствования практических навыков преподавателей.

Председатель Совета директоров ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу в своем выступлении подчеркнул, что совместная деятельность имеет большое значение для подготовки квалифицированных кадров, играющих решающую роль в развитии бизнес-среды в стране, создания благоприятных возможностей для исследования научно-практических основ успешных методологий управления: «В рамках проектов по корпоративной социальной ответственности «Азерлотерея» уделяет особое место образованию. С этой точки зрения для нас очень важно сотрудничество с UNEC. Мы, как «Азерлотерея», откроем для педагогов и студентов Экономического университета все наши ресурсы и платформы для исследования научно-методической основы нашего подхода к «ноу-хау» и формированию «кейс-методов». Одним из важных результатов этого сотрудничества станет сочетание практических бизнес-решений с научными подходами».