Захарова о поставках вооружений Киеву

«Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, которое попадает в Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом», - сказала она.

При этом Захарова отметила, что заседание глав Минобороны НАТО на американской базе в германском Рамштайне подтвердило направленность Запада на дальнейшую эскалацию конфликта в Украине.

«Итоги этой сходки однозначно свидетельствуют о полной безответственности Запада и стремлении к дальнейшей эскалации конфликта. Натовские страны подтвердили, что будут наращивать поставки Киеву современных тяжелых наступательных вооружений», - сказала официальный представитель МИД.

По ее словам, «странам НАТО не жалко никого на территории Украины, даже своих граждан»: «Танки сами не ездят, ими нужно не просто управлять, но и обслуживать, тем более, такие, которые на вооружении Украины никогда не находились. Соответственно, этот вопрос тоже был каким-то образом в группе Рамштайн решен. Но могу сказать так: те, кто отправится в составе этих самых батальонов, бригад из сопровождающих танки лиц, должны знать о том, какую участь уготовили им их правительства на примере и собственных граждан своих же стран, и граждан Украины, которых тем более на Западе никто не жалеет. Запад сделал на них ставку как на пушечное мясо».

В этой связи она обратила внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, НАТО не собирается становиться воюющей стороной в конфликте.

«У меня такой вопрос возникает к Столтенбергу. Вы действительно полагаете, что, направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе на базах украинских посольств за рубежом, вербовочные пункты по рекрутированию как граждан Украины, так и граждан других стран, вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь?» - подчеркнула Захарова.