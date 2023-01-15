Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана

Посла Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави сегодня был вызван в МИД Азербайджана, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече было решительно осуждено сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, заявлено о недопустимости подобных нападений на дипломатические представительства, отмечена обязанность Ирана обеспечить безопасность диппредставительства и его сотрудников в соответствии с Венской конвенцией.

На встрече было озвучено требование в кратчайшие сроки привлечь к ответственности лицо, совершившее террористический акт, провести тщательное расследование, выявить и наказать других участников, причастных к организации и совершению преступления. На встрече также было подчеркнуто, что в последнее время в Иране проводится планомерная антиазербайджанская кампания, что еще больше обостряет и без того сложные отношения.

Мусави, решительно осудив вооруженный инцидент, выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего, а также глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника посольства, правительству и народу Азербайджана. Посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, в настоящее время правоохранительные органы расследуют его, подробная информация будет обнародована после завершения расследования.