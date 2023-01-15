Крушение вертолета в России: есть пострадавшие
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту «Внуково», есть пострадавшие, сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.
«Вертолет Ми-8 при посадке во «Внуково» зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие», - сказали в экстренных службах.
По другим данным, вертолет входит в специальный летный отряд «Россия», подчиненный Управлению делами президента РФ.
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