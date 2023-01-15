Страны мира осуждают нападение на посольство Азербайджана

МИД Грузии в своем твиттере решительно осудил сегодняшнюю террористическую атаку на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Любые акты насилия в отношении дипломатических миссий совершенно неприемлемы. Выражаем соболезнования семье жертвы трагедии», - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство в Словакии в своем твиттере также осудило сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Мы приносим наши искренние соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Кыргызстана поделилось публикацией в твиттере в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

«Осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Выражаем поддержку и соболезнования азербайджанской стороне в связи со смертью начальника службы безопасности. Призываем к тщательному и объективному расследованию инцидента и привлечению к ответственности виновных», - говорится в публикации министерства.