Гафарова требует объективного расследования нападения на посольство Азербайджана
«Осуждаем теракт против посольства Азербайджана в Тегеране. Требуем скорейшего и объективного расследования вероломного нападения на посольство Азербайджана и наказания виновных». Об этом говорится в публикации председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.
Спикер также выразила соболезнования семье и близким погибшего при нападении на азербайджанское посольство.
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