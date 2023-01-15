Гафарова требует объективного расследования нападения на посольство Азербайджана

«Осуждаем теракт против посольства Азербайджана в Тегеране. Требуем скорейшего и объективного расследования вероломного нападения на посольство Азербайджана и наказания виновных». Об этом говорится в публикации председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой.

Спикер также выразила соболезнования семье и близким погибшего при нападении на азербайджанское посольство.