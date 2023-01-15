Начальника полиции Тегерана уволили из-за нападения на посольство Азербайджана

Начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими отстранен от занимаемой должности после вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает иранское агентство Tаsnim, Рахими был уволен начальником полиции Ирана Ахмедом Резой Раданом. Новым начальником полиции Тегерана назначен Аббас Али Мухаммедиан.

IRNA в свою очередь сообщает, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и глава МВД Ахмад Вахиди провели совещание с целью оценить ситуацию вокруг нападения на посольство Азербайджана.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло в пятницу в 08.30 по бакинскому времени. В результате нападения погиб начальник охраны, ранены двое сотрудников дипмиссии.