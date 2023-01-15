Однако, несмотря на все предпринятые меры, к сожалению, полностью предотвратить факты хищения электроэнергии пока не удается, заявили в ОАО. При ежемесячном осмотре счетчиков выявлено незаконное использование электроэнергии абонентами как из категории населения, так и среди предпринимателей.

ОАО «Азеришыг» продолжает ремонтные работы с целью снижения потерь электроэнергии. Работы проводятся с упором на инновационные технологии. Кроме того, с абонентами проводятся регулярные просветительские беседы.

Один из таких случаев выявили в ресторане Mormor в городе Хырдалан. В заведении было установлено специальное дистанционно управляемое устройство, влияющее на счетчик.

Другой подобный факт обнаружили в автосервисе в Гёйчайском районе. Выяснилось, что абонент остановил счетчик с помощью специального устройства.

Дистанционно управляемое устройство обнаружили и в магазине в Сураханы. Более того, из-за этого вспыхнул пожар и счетчик пришел в полную негодность.

Еще одно правонарушение было выявлено при проверке мясного цеха в Хатаинском районе Баку. Выяснилось, что на объекте действует линия в обход электросчетчика.

Подобные факты были обнаружены и среди абонентов из категории населения. В одном из домов Астаринского района электросчетчик отключили при помощи специального магнита. Таким же образом были взломаны счетчики в нескольких других домах в Баку и регионах.

Еще один подобный случай выявлен в Хатаинском районе столицы. При осмотре счетчика частного дома выяснилось, что в него проведена обходная линия. Также в одном из домов поселка Бузовна произошло незаконное вмешательство в работу счетчика.

ОАО напоминает абонентам: современные счетчики, введенные в эксплуатацию ОАО «Азеришыг» за последние годы, сохраняют все случаи вмешательства в своем блоке памяти. По указанным фактам приняты правовые меры. Эта работа будет последовательно продолжена. Названия объектов, предприятий и лиц, совершивших такие правонарушения, будут представлены общественности посредством СМИ, указали в ведомстве.