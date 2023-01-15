Посольство Италии восхищено смелостью сотрудников азербайджанского дипведомства в Тегеране

Посольство Италии в Баку в своем твиттере осудило террористическую атаку на посольство Азербайджана в Тегеране и выразило соболезнования семье убитого сотрудника дипведомства Орхана Аскерова.

«Чудовищное нападение на посольство Азербайджана в Иране вызвало у нас гнев. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Желаем скорейшего выздоровления раненым, выражаем восхищение смелостью сотрудников Службы безопасности посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран», - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 08:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджана в Тегеране.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.