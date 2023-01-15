Посольство России в Баку потрясено нападением на дипведомство Азербайджана

Посольство России в Азербайджане потрясено известием о вооруженном нападении на дипломатическое ведомство Азербайджана в Тегеране, повлекшем гибель сотрудника службы безопасности Орхана Аскерова. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсетях.

«Глубоко соболезнуем нашим азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся, что данный трагический инцидент будет расследован самым тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание», - отмечается в публикации.