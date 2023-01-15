Эрдоган о нападении на посольство Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
«Я решительно осуждаю отвратительное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям и сестрам и желаю скорейшего выздоровления раненым. Турция рядом с дружественным и братским Азербайджаном», - написал турецкий лидер в своем твиттере.
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2023
Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır. 🇹🇷🇦🇿