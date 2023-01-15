Эрдоган о нападении на посольство Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

«Я решительно осуждаю отвратительное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник службы безопасности. Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям и сестрам и желаю скорейшего выздоровления раненым. Турция рядом с дружественным и братским Азербайджаном», - написал турецкий лидер в своем твиттере.