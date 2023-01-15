Фото напавшего на посольство Азербайджана террориста

В Сети распространилось фото напавшего на посольство Азербайджана в Иране.

Отметим, что в результате нападения был убит начальник службы безопасности дипведомства, ранены двое охранников посольства. Если бы не самоотверженность сотрудников службы безопасности, террористу удалось бы добиться своей цели – физической ликвидации всех сотрудников посольства.

Отметим, что в здании посольства проживают дипломаты вместе со своими семьями.