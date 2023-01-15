Раиси поручил расследовать нападение на посольство Азербайджана

Президент Ирана Ибрагим Раиси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в этой стране. Согласно сообщению агентства Mehr, об этом сказал заместитель президента ИРИ по политическим вопросам Мохаммед Джамшиди.

На своей твиттер-странице Джамшиди указал, что Иран осуждает «трагический инцидент с нападением на посольство нашей братской и соседней страны – Азербайджанской Республики».

По словам Джамшиди, президент Раиси, узнав о произошедшем, поручил провести его всестороннее расследование, выразил соболезнования родным погибшего, правительству и народу Азербайджана.