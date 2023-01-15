Мансимов проиграл: суд по делу о мошенничестве на Мальте

Отдел информации 17:48

Сбербанк, один из ведущих банков России, находящийся в настоящее время под западными санкциями, выиграл судебный процесс на Мальте против Мубариза Мансимова, азербайджанского бизнесмена и владельца группы компаний Palmali. По сообщению Malta Today, согласно заключению суда, Palmali пыталась обманным путем объявить банкротом судоходную компанию на Мальте, чтобы не возвращать полученные от Сбербанка кредиты.

Сбербанк выдал четыре кредита двум российским компаниям – Palmali Caspian Offshore Project и Palmali Company, гарантом для которых выступил Palmali Holding (PHL). Банк принял гарантию, поскольку ему было известно, что PHL владеет несколькими судами и все они принадлежат дочерним компаниям на Мальте, таким как Palmali International Holding, Palmali International Holding Two, Palmali Logistics, Palriver Shipping, Palocean Shipping и Palsea Shipping. В качестве залога по кредитам банк принял личное поручительство Мансимова, гарантийное письмо от его компании в Турции, а также 47 судов, принадлежащих группе Palmali. Но позже Palmali заявила, что не в состоянии погасить полученные от банка кредиты и объявила о банкротстве. Сбербанк обратился к турецкой компании Мансимова, которая выступила поручителем, и потребовал выплатить остаток кредита — 164 миллиона евро, но безуспешно. В результате банк обратился в мальтийский суд и тот заморозил активы Palmali в стране. Сообщается, что российский банк также подал иск против компании Мансимова в Лондонский арбитражный суд. Однако через несколько дней после того, как банк подал иск на Мальте и предупредительный ордер был отправлен в холдинг Palmali, Мансимов перевел все акции своих дочерних компаний на имя компании Günəşli в Турции. (Дополнительную информацию об этой компании в интернет-источниках получить не удалось - ред.). В результате этой сделки финансовое положение группы Palmali ухудшилось, и она оказалась на грани краха.