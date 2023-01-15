Это явный пример терроризма, и он полностью соответствует государственной политике Исламской Республики, проводимой на протяжении десятилетий. Иран и Корпус стражей исламской революции, несколько лет назад объявленный Соединенными Штатами террористической организацией, не впервые упоминаются в связи с террористическими атаками на иностранные посольства. Эта тенденция началась вскоре после прихода к власти в Иране аятолл.

Международное сообщество потрясено вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране – государстве, которое считается спонсором терроризма номер один в мире и фактически сделало терроризм своей национальной идеей. Все ведущие мировые СМИ сообщили об этом происшествии в категории срочных новостей. Как видно из обнародованных видеозаписей, человек, вооруженный автоматом, проник в здание, миновав охрану перед дверями посольства, и открыл огонь по сотрудникам службы безопасности.

Первым шагом стало нападение на посольство США в Тегеране и взятие в заложники его сотрудников. С тех пор террористы Корпуса стражей исламской революции совершили многочисленные нападения в разных странах мира – главным образом на диппредставительства Израиля и США. Несколько таких нападений иранские спецслужбы пытались совершить в Баку, но они были предотвращены в последний момент. Действия на территории третьих стран Иран осуществляет через своих «прокси» – членов радикальных экстремистских и террористических организаций, финансируемых и вооружаемых Ираном. Что касается атаки на посольство Азербайджана в Тегеране, то личность лица, совершившего это вооруженное нападение, уже известна – им является гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде. По предварительной информации, имеющейся в распоряжении азербайджанской стороны, он связан с КСИР.

На видеозаписи вооруженный человек начинает стрелять в проходящих мимо него сотрудников службы безопасности. Создается впечатление, что, расправившись с ними, он намерен идти наверх и убить дипломатов посольства. Однако сотрудник службы безопасности, сумевший ускользнуть от глаз террориста, нейтрализовал нападавшего.

Азербайджанская сторона ожидает от Ирана объективного расследования данного теракта, но надежды на то, что это будет сделано, мало. Дело в том, что Тегеран до сих пор не расследовал должным образом ни одно из нападений на иностранные диппредставительства. В целом Иран является самым главным нарушителем Венской конвенции о дипломатической неприкосновенности. В этой стране нет никаких гарантий безопасного функционирования любого дипломатического учреждения.

Хотя улица, на которой находится посольство, охранялась силами безопасности, это не помешало вооруженному автоматом террористу проникнуть в здание. Этот теракт в посольстве Азербайджана представляется продолжением давней агрессивной и враждебной политики режима иранских мулл против Баку. При этом в последнее время официальные лица Ирана делают заявления о том, что напряженность в отношениях с Азербайджаном сошла на нет и идет подготовка к контактам на высшем уровне. Но нынешний инцидент продемонстрировал все коварство и вероломство иранского режима. В то время, когда МИД и правительство этой страны делают заявления о важности установления добрососедских отношений с Азербайджаном, на дипмиссию совершает нападение террорист, подозреваемый в связях с организацией КСИР.