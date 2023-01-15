27 января в Академии МЧС состоялось мероприятие на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев – архитектор и основатель современного независимого Азербайджана», посвященное «Году Гейдара Алиева», сообщает сайт министерства.

В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, председатель Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан» Ариф Рагимзаде, сотрудники и курсанты МЧС.

Выступивший на мероприятии министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров коснулся важности подписанного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым распоряжения об объявлении 2023 года «Годом Гейдара Алиева» и подчеркнул важность этого с точки зрения исследования, изучения жизни и деятельности Гейдара Алиева.

Министр сказал, что каждое мгновение и каждая страница осмысленного жизненного пути Гейдара Алиева – это живая и незабываемая история, которая послужит примером для нынешнего и будущих поколений.

Гейдаров особо подчеркнул, что Гейдар Алиев своей дальновидностью, талантом руководителя и организаторскими способностями во все периоды своего руководства Азербайджаном стремительными темпами обеспечивал развитие нашей страны.

Гейдаров сказал, что каждый азербайджанец гордится тем, что ему довелось стать современником общенационального лидера Гейдара Алиева.

На мероприятии также выступил председатель Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан» Ариф Рагимзаде и другие.

Мероприятие продолжилось художественной частью.