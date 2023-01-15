МИД Саудовской Аравии: Мы рядом с дружественным азербайджанским народом
Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщила пресс-служба МИД этой страны.
«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране, в результате которого один человек погиб и несколько получили ранения. Министерство подтверждает солидарность Королевства с Азербайджаном и дружественным азербайджанским народом в это трудное время, призывает уважать неприкосновенность дипломатических представительств и наказать виновных», - говорится в сообщении МИД.