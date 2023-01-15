Стали известны подробности нейтрализации террориста в посольстве Азербайджана
Стали известны новые подробности в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране.
Как удалось выяснить haqqin.az, после того, как злоумышленник использовал все патроны (часть выстрелил в воздух во время борьбы с охранником), он вырвался и побежал за вторым магазином, который был спрятан у него в автомобиле. Но подоспевший охранник смог догнать и ударить его огнетушителем по голове, после чего окончательно обезвредить.
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