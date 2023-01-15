Азербайджанцы мира: Теракт в Тегеране – преступление против человечности
Азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, распространили заявление в связи с терактом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.
«Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, выражаем глубокую скорбь в связи с тем, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране один азербайджанец погиб и двое получили ранения. Азербайджанцы мира считают произошедшее террористическим актом, организованным спецслужбами Ирана. Каждый наш соотечественник осуждает виновных в этом вероломном нападении и кровавых преступлениях и заявляет, что не верит в ложную информацию, распространяемую с целью отвлечь внимание. Это кровавое событие не поддается логике и не укладывается в понятия человечности», - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что азербайджанцев мира «чрезвычайно беспокоит тот факт, что в Южном Азербайджане, где проживает 40 млн наших соотечественников, их права постоянно нарушаются, а в Иране ни у одного дипломатического представительства, ни у одного человека нет гарантии на неприкосновенность»: «Обращаем внимание мировой общественности на регион и призываем к борьбе с преступлениями против человечности».
«Доводя информацию о террористическом акте, нарушающем мир и стабильность в регионе, до внимания ООН, Европейского союза, Совета Европы и их структур, а также других полномочных международных и региональных организаций, мы призываем принять неотложные меры в политико-правовой плоскости, чтобы предотвратить совершение иранскими спецслужбами подобных тяжких преступных деяний», - указывается в заявлении.
В нем также отмечается, что «Иран и Армения постоянно совершают противоправные действия в пределах границ Азербайджана»: «Недавно 27 граждан Ирана, воспользовавшись Лачинской дорогой, перешли к сепаратистам на территории Карабаха с неопределенными целями, и до сегодняшнего дня ни Армения, ни Иран не сделали по этому поводу никаких заявлений».
«Мы чтим память погибших в результате теракта и осуждаем тот факт, что Исламская Республика Иран выступает с позицией, схожей с позицией Армении, с различными террористическими действиями которой постоянно сталкивается Азербайджан, требуем скорейшего привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях против мира и человечности в регионе, ожидаем справедливой позиции международной общественности», - подчеркивается в заявлении.