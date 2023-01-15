Азербайджанцы мира: Теракт в Тегеране – преступление против человечности

Азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, распространили заявление в связи с терактом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

«Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, выражаем глубокую скорбь в связи с тем, что в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране один азербайджанец погиб и двое получили ранения. Азербайджанцы мира считают произошедшее террористическим актом, организованным спецслужбами Ирана. Каждый наш соотечественник осуждает виновных в этом вероломном нападении и кровавых преступлениях и заявляет, что не верит в ложную информацию, распространяемую с целью отвлечь внимание. Это кровавое событие не поддается логике и не укладывается в понятия человечности», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что азербайджанцев мира «чрезвычайно беспокоит тот факт, что в Южном Азербайджане, где проживает 40 млн наших соотечественников, их права постоянно нарушаются, а в Иране ни у одного дипломатического представительства, ни у одного человека нет гарантии на неприкосновенность»: «Обращаем внимание мировой общественности на регион и призываем к борьбе с преступлениями против человечности».