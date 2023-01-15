Лидер Пешмерга под флагом Курдистана об обстрелах Ирана видеобеседа Эйнуллы Фатуллаева
Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев в иракском Курдистане расследует причины обстрела крупных городов автономии со стороны вооруженных сил Ирана. Собеседник журналиста заместитель командующего вооруженными силами иракского Курдистана – Пешмерга Сербест Лезгин рассказывает о сложившейся ситуации на границе, в районах компактного проживания курдов в Иране, беспорядках и революционных процессах в Иране и степени вовлеченности в эти процессы жителей курдской автономии…