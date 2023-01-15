Милли Меджлис осуждает теракт против посольства Азербайджана

Милли Меджлис Азербайджана осуждает террористический акт против азербайджанского посольства в Иране.

Как говорится в переданном haqqın.az cообщении парламента, ответственность за это вероломное нападение всецело ложится на ИРИ: в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года страна пребывания обязана обеспечивать охрану дипломатических представительств, безопасность их сотрудников на своей территории.

В документе отмечается, что «в последнее время в Иране широко развернулась кампания клеветы и запугивания против Азербайджана. В связи с этим принятие превентивных мер в отношении возможных нападений на диппредставительства Азербайджана должно было быть в центре внимания правоохранительных органов Ирана. Учитывая произошедшее, серьезные вопросы вызывает возможность беспрепятственного проникновения вооруженного лица в административное здание посольства, где действует особый охранный режим».