УМК: Нападение на посольство Азербайджана - провокация

В заявлении отмечается, что в соответствии с международным и дипломатическим правом вся ответственность за нападение на дипмиссию несет иранская сторона.

Управление Мусульман Кавказа распространило заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

«Это означает прямое нарушение принципа неприкосновенности дипломатических зданий и дипломатов. Обеспечение безопасности посольства, несомненно, является обязанностью страны, на территории которой находится посольство. Этот теракт вызывает сомнения на фоне агрессивной, деструктивной позиции, которую Иран в последнее время демонстрирует против Азербайджана. Мы не можем закрывать глаза на какую-либо угрозу нашей государственности», - указывается в заявлении.

В УМК подчеркнули, что «нападение на посольство Азербайджана по политическому заказу является недопустимой провокацией, и все верующие Азербайджана требуют, чтобы иранское правительство приняло необходимые меры в связи с инцидентом и немедленно наказало лиц, причастных к террору».