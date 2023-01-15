Турция призвала Европу реагировать на акции с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором выступило с осуждением сожжения Корана в Дании и призвало европейские администрации "не стоять в стороне" и реагировать на подобные акции.

"Мы самым решительным образом осуждаем то, что преступление на почве ненависти, совершенное в Швеции против нашей священной книги, Корана, было вновь совершено сегодня в Копенгагене тем же исламофобским шарлатаном. Тот факт, что этот отвратительный акт, который на этот раз произошел в Дании после Швеции и Нидерландов, не был предотвращен, несмотря на все наши предупреждения, вызывает тревогу с точки зрения выявления опасных масштабов, которых религиозная нетерпимость и ненависть достигли в Европе, злоупотребляя так называемой свободой", - отмечается в заявлении.

"Мы напоминаем являющимся неотъемлемой частью европейского общества администрациям, которые не реагируют на эти маргинализирующие мусульман действия об их ответственности и призываем их не стоять в стороне и не смотреть, как попираются универсальные ценности, о защите которых они заявляют", - подчеркнули в ведомстве.