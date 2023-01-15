Швейцария о возможности передачи Киеву замороженных активов России
У швейцарской стороны в настоящее время нет правовых оснований для передачи Киеву российских активов, замороженных в стране.
Об этом на брифинге заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Лилиан Лэ.
По ее словам, Швейцария «уважает права человека», и одним из которых является право на собственность.
Ранее начальник федерального департамента (министр) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача Киеву замороженных российских активов будет нарушением швейцарского законодательства.
В свою очередь, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна не исключает использования замороженных активов РФ для восстановления Украины.