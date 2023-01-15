Швейцария о возможности передачи Киеву замороженных активов России

У швейцарской стороны в настоящее время нет правовых оснований для передачи Киеву российских активов, замороженных в стране.

Об этом на брифинге заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Лилиан Лэ.

По ее словам, Швейцария «уважает права человека», и одним из которых является право на собственность.