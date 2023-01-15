Украина запретила должностным лицам выезд из страны на отдых

Кабинет министров Украины принял постановление, запрещающее выезд чиновников, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц за границу с целью отдыха.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во исполнение решения СНБО (Совета национальной безопасности и обороны – ред.) правительство приняло постановление, запрещающее выезд чиновников за границу без уважительных причин. Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки", - отметил он.

Премьер уточнил, что выезд возможен, в частности, с целью участия в переговорах, для лечения или ухода за несовершеннолетними детьми.

"Выезжать на отдых - нет", - подчеркнул он.