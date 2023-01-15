Глава турецкой дипмиссии в посольстве Азербайджана в России

Посол Турции в России Мехмет Самсар прибыл в посольство Азербайджана в Москве, чтобы выразить соболезнования и поддержку своей страны в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

"В ходе встречи посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы подробно проинформировал турецкого коллегу о вероломном вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране, подчеркнул, что данное нападение является террористическим актом, и принимающее государство несет полную ответственность за эту трагедию, особо отметив недопустимость нападений на дипломатические миссии", - отмечается в сообщении.