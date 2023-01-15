Глава турецкой дипмиссии в посольстве Азербайджана в России
Посол Турции в России Мехмет Самсар прибыл в посольство Азербайджана в Москве, чтобы выразить соболезнования и поддержку своей страны в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране.
Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.
"В ходе встречи посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы подробно проинформировал турецкого коллегу о вероломном вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Иране, подчеркнул, что данное нападение является террористическим актом, и принимающее государство несет полную ответственность за эту трагедию, особо отметив недопустимость нападений на дипломатические миссии", - отмечается в сообщении.
Посол особо подчеркнул, что Орхан Аскеров служил в посольстве Азербайджана в Москве, и он знал его лично. Бюльбюльоглы с гордостью отметил, что получившие ранения Махир Иманов и Васиф Тагиев, героически нейтрализовавший террориста, также работали в дипмиссии в Москве.
В свою очередь, Самсар подчеркнул, что турецкие дипломаты много раз также подвергались террористическим нападениям. Он отметил, что потрясен данной трагедией. По его словам, Турция решительно осуждает это нападение. Дипломат выразил глубокие соболезнования родным и близким убитого Орхана Аскерова и пожелал выздоровления раненым Васифу Тагиеву и Махиру Иманову.
Стороны выразили уверенность в том, что организаторы и исполнитель данного террористического акта понесут самое суровое наказание.
Бюльбюльоглы поблагодарил Самсара, правительство и народ Турции за оказанную моральную поддержку.