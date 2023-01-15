Международную регату AKAF назвали лучшей фото
Объявлены имена лауреатов традиционной премии «Зафар», организованной журналом Sportman при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и вручаемой за высокие спортивные достижения.
Среди лауреатов премии - Федерация гребли на каноэ Азербайджана (AKAF).
Международная регата AKAF, посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, которая была проведена в освобожденном от оккупации Суговушане 6-7 мая 2022 года, была признана лучшим спортивным соревнованием года.