Байрамов и Абдоллахиан провели телефонный разговор

Глава МИД еще раз напомнил, что на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях иранская сторона обязана защищать здание посольства от всевозможных посягательств и обеспечивать безопасность его сотрудников.

В ходе разговора Байрамов решительно осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, в результате которой погиб один сотрудник и двое получили ранения.

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдоллахианом, говорится в сообщении МИД АР.

Министр потребовал, чтобы компетентные органы Ирана в кратчайшие сроки привлекли к ответственности лицо, совершившее теракт, а правоохранительные органы провели всестороннее расследование, выявили и наказали других лиц, причастных к организации и совершению преступления.

В свою очередь, глава МИД Ирана выразил соболезнования семье погибшего, руководству и народу Азербайджана.

Он отметил, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, и в настоящее время данный вопрос расследуется правоохранительными органами. По его словам, безопасность посольства Азербайджана в Тегеране и его сотрудников в настоящее время находится на самом высоком уровне.

Абдоллахиан сообщил, что за ношение оружия и убийство в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, и он будет сурово наказан. Глава МИД также отметил, что в настоящее время ведется расследование деятельности полиции, отвечающей за территорию, где находится посольство.

Иранский министр выразил надежду, что в результате это событие не приведет к росту напряженности между двумя странами.