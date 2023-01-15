Зеленский: Путин просто морочил голову

Он подчеркнул, что Путину не нужны реальные мирные переговоры. Их он использует, чтобы потянуть время.

Президент России Владимир Путин использует переговорный процесс, чтобы выиграть время для восстановления сил и нового нападения, поэтому говорить с ним бессмысленно.

"Годы до большой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. РФ говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка. Или когда она несет большие потери", - сказал президент.

По его мнению, возобновить диалог с Россией можно будет лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины, признают свои ошибки, а власть в самой России поменяется.

"Если у него нет цели для мира, то зачем с ним говорить?", - задался вопросом Зеленский.