В ночь на пятницу группа ультраправых учинила погром в армянском квартале Старого города Иерусалима, сообщают израильские СМИ.

Нападавшие разгромили мебель армянского ресторана Taboon Wine Bar, досталось и соседним лавкам.

Видео погрома распространяется в соцсетях. Как утверждается, это уже не первый "акт агрессии против армянской общины в армянском квартале Иерусалима". Что послужило поводом к насилию, неизвестно. По неподтвержденным сообщениям свидетелей, владелец ресторана сделал замечание поселенцам, которые устроили возле его заведения шумную "демонстрацию силы" с национальными флагами.

BREAKING: The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.



This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. pic.twitter.com/fcUOtw4fgI — 301🇦🇲 (@301arm) January 27, 2023

Объединение католических общин Святой Земли выступило с осуждающим заявлением.

"Прошлой ночью большая группа израильских поселенцев с флагами прошла, крича и скандируя, через Новые ворота. В ресторане сидели туристы, наслаждаясь мирной атмосферой квартала, когда внезапно эта группа начала к ним приставать, ломать стулья и столы в лавках и ресторанах. Это неспровоцированное насилие вселило страх в лавочников и жителей христианского квартала, как и в туристов. Это не прекращалось, пока, спустя час, не приехала полиция и не удалила нападавших", - так изложены события в заявлении Ассамблеи католических приходов Святой Земли.

Полиция Израиля не известила СМИ об экстраординарном происшествии.