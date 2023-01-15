Армянский квартал в Иерусалиме подвергся нападению видео
В ночь на пятницу группа ультраправых учинила погром в армянском квартале Старого города Иерусалима, сообщают израильские СМИ.
Нападавшие разгромили мебель армянского ресторана Taboon Wine Bar, досталось и соседним лавкам.
Видео погрома распространяется в соцсетях. Как утверждается, это уже не первый "акт агрессии против армянской общины в армянском квартале Иерусалима". Что послужило поводом к насилию, неизвестно. По неподтвержденным сообщениям свидетелей, владелец ресторана сделал замечание поселенцам, которые устроили возле его заведения шумную "демонстрацию силы" с национальными флагами.
BREAKING: The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.— 301🇦🇲 (@301arm) January 27, 2023
This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. pic.twitter.com/fcUOtw4fgI
Объединение католических общин Святой Земли выступило с осуждающим заявлением.
"Прошлой ночью большая группа израильских поселенцев с флагами прошла, крича и скандируя, через Новые ворота. В ресторане сидели туристы, наслаждаясь мирной атмосферой квартала, когда внезапно эта группа начала к ним приставать, ломать стулья и столы в лавках и ресторанах. Это неспровоцированное насилие вселило страх в лавочников и жителей христианского квартала, как и в туристов. Это не прекращалось, пока, спустя час, не приехала полиция и не удалила нападавших", - так изложены события в заявлении Ассамблеи католических приходов Святой Земли.
Полиция Израиля не известила СМИ об экстраординарном происшествии.