В ночь на пятницу группа ультраправых учинила погром в армянском квартале Старого города Иерусалима, сообщают израильские СМИ.

Нападавшие разгромили мебель армянского ресторана Taboon Wine Bar, досталось и соседним лавкам.

Видео погрома распространяется в соцсетях. Как утверждается, это уже не первый "акт агрессии против армянской общины в армянском квартале Иерусалима". Что послужило поводом к насилию, неизвестно. По неподтвержденным сообщениям свидетелей, владелец ресторана сделал замечание поселенцам, которые устроили возле его заведения шумную "демонстрацию силы" с национальными флагами.

BREAKING: The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.



