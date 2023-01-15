Глава Минобороны Германии об отправке истребителей Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус исключил отправку истребителей Украине.

"Я исключаю это", - сказал он в интервью в газете Süddeutsche Zeitung.

Ранее с аналогичным заявлением выступал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и обладают совершенно другим радиусом действия и огневой мощью. Мы бы (после поставок такого вооружения – ред.) оказались в таком измерении, от которого я бы предостерег", - заявил Писториус.